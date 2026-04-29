

شهدت الحالة المرورية صباح اليوم الأربعاء حالة من التباين الملحوظ بين الزحام المتوسط والسيولة النسبية في عدد من شوارع ومحاور القاهرة والجيزة، بالتزامن مع توجه الموظفين والطلاب إلى أعمالهم ومقار دراستهم خلال ساعات الذروة الصباحية، وسط انتشار مكثف لرجال الإدارة العامة للمرور لمتابعة حركة السيارات وتنظيم السير.

كثافات متحركة بالطريق الدائري وكوبري أكتوبر وصلاح سالم

وسجلت المحاور الرئيسية بالقاهرة كثافات مرورية متحركة أعلى الطريق الدائري، خاصة في الاتجاهات المؤدية إلى مناطق المريوطية والبساتين والوراق، إلى جانب تباطؤ نسبي أعلى كوبري أكتوبر للقادم من الجيزة باتجاه وسط القاهرة، مع امتداد الكثافات إلى رمسيس وغمرة والعباسية، فيما ظهرت أحجام مرورية متوسطة بمحور صلاح سالم، لا سيما في محيط نفق العروبة والاتجاه المؤدي إلى المطار.

ورصدت المتابعات الميدانية انتظامًا نسبيًا في حركة السيارات بعدد من المناطق الحيوية، حيث سادت سيولة مرورية بميدان التحرير ومداخل وسط البلد، إلى جانب انسياب ملحوظ على كورنيش النيل للمتجه إلى حلوان والملك الصالح، كما انتظمت الحركة المرورية نسبيًا أعلى محور 26 يوليو، مع تباطؤ محدود للقادم من أكتوبر والشيخ زايد باتجاه ميدان لبنان.

وفي الجيزة، ظهرت كثافات متوسطة بشارع الهرم ومحيط المريوطية وفيصل، بسبب استمرار أعمال تنفيذ مشروعات مترو الأنفاق، ما تسبب في تباطؤ نسبي بحركة المركبات، خاصة بمناطق المساحة والطالبية ومدكور، بينما شهدت مناطق الدقي والعجوزة ومحور صفط اللبن حالة من السيولة النسبية وانتظام حركة السير خلال الفترة الصباحية.

كما شهدت بعض الكباري والمحاور الحيوية تباطؤًا متقطعًا، أبرزها كوبري 15 مايو للقادم من ميدان لبنان باتجاه الزمالك، وكوبري الجامعة للقادم من الجيزة إلى القاهرة، وسط تفضيل عدد من السائقين استخدام المحاور البديلة لتقليل زمن الرحلة، بالتزامن مع انتشار الأوناش المرورية وسيارات الإغاثة للتعامل الفوري مع الأعطال والطوارئ.

ودفعت الإدارة العامة للمرور بخدماتها الميدانية على مختلف الطرق السريعة والرئيسية، إلى جانب تكثيف المتابعة عبر غرف العمليات وكاميرات المراقبة لرصد أي معوقات مرورية والتعامل معها بشكل فوري، مع استمرار نشر سيارات الإغاثة المرورية لتقديم الدعم لقائدي المركبات على مدار اليوم.

