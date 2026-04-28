انفجار محول داخل شركة الكهرباء بالسبتية.. وإصابة خطيرة تنقل للمستشفى

كتب : محمد شعبان

08:47 م 28/04/2026 تعديل في 08:57 م

موقع انفجار محول كهرباء - أرشيفية

سُمع دوى انفجار داخل شركة الكهرباء بشارع السبتية غرب القاهرة، اليوم الثلاثاء، لم يكن أحد يتوقع أن يتحول يوم العمل العادي إلى مشهد طارئ، بعد انفجار مفاجئ في أحد المحولات.

بلاغ انفجار السبتية


تلقى مأمور القسم بلاغا من إدارة شرطة النجدة بوقوع انفجار داخل شركة الكهرباء بشارع السبتية، نتيجة انفجار محول كهربائي داخل الموقع لتتحرك الأجهزة المعنية سريعا لاحتواء الموقف.

ضحية داخل شركة الكهرباء


أسفر الحادث عن إصابة شخص واحد، تعرض لحروق من الدرجة الأولى بمختلف أنحاء الجسم، في حالة وُصفت بالخطيرة وتم نقله على وجه السرعة إلى مستشفى الدمرداش التخصصي لتلقي العلاج.

تحرك الشرطة


شهد موقع الحادث حالة من الاستنفار الأمني من رجال الشرطة، حيث تم التعامل مع آثار الانفجار وتأمين المكان، مع بدء الفحص للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.

