إعلان

وزير التموين: نستهدف توريد 5 ملايين طن قمح هذا العام.. وتجاوزنا 4.7 مليونًا

كتب : داليا الظنيني

08:43 م 13/06/2026

الدكتور شريف فاروق

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، أن توجيهات الرئيس كانت واضحة بدفع مبالغ للمزارع المصري تفوق السعر العالمي، حيث تم رفع سعر إردب القمح لـ2500 جنيه، وهو سعر مجزي وجاذب للفلاح.

وأضاف فاروق خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" عبر فضائية "صدى البلد"، أن المحصول الموسم الماضي زاد 17% ليصل لـ4.2 مليون طن، والهدف هذا الموسم 5 ملايين.

وأشار وزير التموين إلى أن عملية التوريد مستمرة حتى منتصف أغسطس، وقد تجاوزنا حاليًا 4.7 مليون طن، مما يعني توفير مليون طن استيراد وتقليل فاتورة الدولار بـ300 مليون دولار.

وتابع أن "مصر تستهلك 19 مليون طن قمح، نصفهم موجود في التموين والنصف الآخر في القطاع الخاص والمحال والحلويات".

وشدد الدكتور شريف فاروق على أن الإعلان المبكر عن السعر المجزي أتاح للمزارع فرصة اتخاذ قرار زراعة القمح.

وأكد وزير التموين أن الدولة ماضية في تشجيع الفلاح المصري لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شريف فاروق توريد القمح قمح

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

بعد اتهام شاكيرا في حفل المونديال.. نجوم استعانوا بدوبليرات في أعمالهم
زووم

بعد اتهام شاكيرا في حفل المونديال.. نجوم استعانوا بدوبليرات في أعمالهم
أبراج قد تعيش مفاجآت عاطفية قبل نهاية يونيو.. بينها الحوت والأسد
علاقات

أبراج قد تعيش مفاجآت عاطفية قبل نهاية يونيو.. بينها الحوت والأسد
هل تزيد أجور القطاع الخاص في يوليو؟.. عضو بـ"القومي للأجور" يحسم الجدل
أخبار مصر

هل تزيد أجور القطاع الخاص في يوليو؟.. عضو بـ"القومي للأجور" يحسم الجدل
رضا شحاتة يعود للصورة داخل الأهلي للعمل في جهاز الحسين عموتة
رياضة محلية

رضا شحاتة يعود للصورة داخل الأهلي للعمل في جهاز الحسين عموتة

بعد اتهامه بابتزاز ولية أمر.. قرار جديد بشأن قضية مدير تعليم بالقليوبية
أخبار المحافظات

بعد اتهامه بابتزاز ولية أمر.. قرار جديد بشأن قضية مدير تعليم بالقليوبية

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

قطر

قطر

- -

22:00

سويسرا

سويسرا

كأس العالم

أمريكا

أمريكا

4 1

04:00

باراجواي

باراجواي

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

رئيس الوزراء: 35 مليار جنيه من دعم الخبز لا تصل لمستحقيها سنويًا
مدبولي: محطة إدكو للغاز أصل استراتيجي وتكلفة إنشائها تتجاوز 10 مليارات دولار
اتفرج ببلاش.. 7 قنوات مجانية تنقل مباراة مصر وبلجيكا