أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، أن توجيهات الرئيس كانت واضحة بدفع مبالغ للمزارع المصري تفوق السعر العالمي، حيث تم رفع سعر إردب القمح لـ2500 جنيه، وهو سعر مجزي وجاذب للفلاح.

وأضاف فاروق خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" عبر فضائية "صدى البلد"، أن المحصول الموسم الماضي زاد 17% ليصل لـ4.2 مليون طن، والهدف هذا الموسم 5 ملايين.

وأشار وزير التموين إلى أن عملية التوريد مستمرة حتى منتصف أغسطس، وقد تجاوزنا حاليًا 4.7 مليون طن، مما يعني توفير مليون طن استيراد وتقليل فاتورة الدولار بـ300 مليون دولار.

وتابع أن "مصر تستهلك 19 مليون طن قمح، نصفهم موجود في التموين والنصف الآخر في القطاع الخاص والمحال والحلويات".

وشدد الدكتور شريف فاروق على أن الإعلان المبكر عن السعر المجزي أتاح للمزارع فرصة اتخاذ قرار زراعة القمح.

وأكد وزير التموين أن الدولة ماضية في تشجيع الفلاح المصري لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.