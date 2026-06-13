إعلان

القبض على المتهم بسب سما المصري في مترو الأنفاق بالقاهرة

كتب : صابر المحلاوي

07:33 م 13/06/2026

المتهم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن إشادة إحدى السيدات "سما المصري" بسرعة استجابة الأجهزة الأمنية بعد ضبط شخص تعدى عليها بالسب داخل إحدى عربات مترو الأنفاق بالقاهرة.

ملابسات فيديو تعدي بالسب داخل مترو القاهرة

بالفحص تبين أنه بتاريخ 10 من الشهر الجاري، تبلغ للخدمات الأمنية بمحطة مترو حدائق القبة من السيدة القائمة على النشر، مقيمة بدائرة قسم شرطة الأزبكية، بتضررها من أحد الأشخاص لتعديه عليها بالسب.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهم، طالب مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بزعم لفت نظرها لظهور جزء من رقبتها رغم ارتدائها الحجاب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

اقرأ أيضا:

حبس صبري نخنوخ ورجاله 4 أيام على ذمة التحقيقات

تحرش بتلميذة داخل مكتبه.. الداخلية تلقي القبض على مدير مدرسة خاصة ببشتيل

مطاردة وهروب فاشل للمتحرش العجوز.. رحلة القبض على مدير مدرسة "هابي لاند" في سوهاج

جريمة داخل شقة المنيب.. حكاية أب أنهى حياة زوجته واستدرج ابنته من الدرس لقتلها

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مترو القاهرة سما المصري وزارة الداخلية حدائق القبة

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

وزير الزراعة: ندرس تصدير البيض المبستر والبودر إلى الخارج
أخبار مصر

وزير الزراعة: ندرس تصدير البيض المبستر والبودر إلى الخارج
حرب الـ 105 يوما.. رحلة إيران وأمريكا من التصعيد العسكري إلى الاتفاق
شئون عربية و دولية

حرب الـ 105 يوما.. رحلة إيران وأمريكا من التصعيد العسكري إلى الاتفاق
سفير إيران في المكسيك: يمكن أن نصبح أصدقاء للولايات المتحدة
شئون عربية و دولية

سفير إيران في المكسيك: يمكن أن نصبح أصدقاء للولايات المتحدة
رئيس الوزراء: 35 مليار جنيه من دعم الخبز لا تصل لمستحقيها سنويًا
أخبار مصر

رئيس الوزراء: 35 مليار جنيه من دعم الخبز لا تصل لمستحقيها سنويًا
حاتم صلاح: الجواز وشه حلو عليا.. وننتظر مولودنا الأول
زووم

حاتم صلاح: الجواز وشه حلو عليا.. وننتظر مولودنا الأول

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

أمريكا

أمريكا

4 1

04:00

باراجواي

باراجواي

كأس العالم

قطر

قطر

- -

22:00

سويسرا

سويسرا

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

رئيس الوزراء: 35 مليار جنيه من دعم الخبز لا تصل لمستحقيها سنويًا
مدبولي: محطة إدكو للغاز أصل استراتيجي وتكلفة إنشائها تتجاوز 10 مليارات دولار
اتفرج ببلاش.. 7 قنوات مجانية تنقل مباراة مصر وبلجيكا