كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن إشادة إحدى السيدات "سما المصري" بسرعة استجابة الأجهزة الأمنية بعد ضبط شخص تعدى عليها بالسب داخل إحدى عربات مترو الأنفاق بالقاهرة.

ملابسات فيديو تعدي بالسب داخل مترو القاهرة

بالفحص تبين أنه بتاريخ 10 من الشهر الجاري، تبلغ للخدمات الأمنية بمحطة مترو حدائق القبة من السيدة القائمة على النشر، مقيمة بدائرة قسم شرطة الأزبكية، بتضررها من أحد الأشخاص لتعديه عليها بالسب.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهم، طالب مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بزعم لفت نظرها لظهور جزء من رقبتها رغم ارتدائها الحجاب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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