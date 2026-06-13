كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بحمل طفل صغير وإلقائه على الأرض وإحداث إصابته بالقاهرة.

ضبط عاطل اعتدى على طفل في القاهرة

بالفحص تبين أنه بتاريخ 12 من الشهر الجاري، تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر من عامل بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بحمل نجله البالغ من العمر 4 سنوات وإلقائه أرضًا، ما أسفر عن إصابته بكدمات وتجمع مياه على الكلى.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهم الظاهر في الفيديو، وتبين أنه عاطل ومقيم بدائرة القسم، وبمواجهته تبين أنه يعاني من اضطرابات نفسية وله تاريخ علاجي بمستشفى للصحة النفسية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ التنسيق مع الجهات المختصة لإيداعه إحدى المصحات النفسية لتلقي العلاج اللازم.

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