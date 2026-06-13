نفى مصدر أمني، جملة وتفصيلاً صحة ما تم تداوله بإحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن الزعم باعتزام عدد من نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل الإضراب عن الطعام نتيجة تعرضهم لانتهاكات.

شائعات إضراب نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

وأكد المصدر أنه لا توجد أي إضرابات داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، وأن تلك الادعاءات عارية تمامًا من الصحة، وتأتي في إطار محاولات مروجيها لإثارة البلبلة حول السياسة العقابية الحديثة.

وأشار المصدر إلى أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الادعاءات الكاذبة.

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