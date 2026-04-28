في دقائق معدودة، تتحول مقاطع فيديو مجهولة المصدر إلى حقائق يتداولها الآلاف، تثير الغضب والخوف وتضع علامات استفهام حول أداء الأجهزة الأمنية "الشرطة" لكن الحقيقة مختلفة

اتهامات بالاعتداء، تقصير مزعوم، ومشاهد توحي بالخطر لكن خلف هذه اللقطات المقتطعة، تكمن روايات مختلفة تمامًا. تحريات دقيقة كشفت أن ما بدا كـ“رعب حقيقي” لم يكن دائمًا كما ظهر، بل خليط من سوء الفهم، وخلافات شخصية، وأحيانًا ادعاءات لا أساس لها.

فيديو الشيخ زايد

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى ادعى خلاله شخص باعتداء آخر على أحد أفراد أسرته ورفض الشرطة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد)، وتبين أنه يعانى من اضطرابات نفسية، وبسؤال (شقيقيه، زوجته، محامى الشاكى) أقروا بأن المذكور سبق إيداعه أحد المستشفيات للعلاج النفسى لعدم اتزانه، ونفوا صحة ما ورد بمقطع الفيديو وتم أخذ التعهد اللازم على أهليته بحسن رعايته.

"عمي اتهجم علينا"

وفي واقعة مشابهة، كشفت الشرطة ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى لسيدة تتهم عمها بالتهجم على مسكنها والتعدى عليها وأسرتها بالضرب وتهديدهم بإضرام النيران بمسكنهم بالقليوبية والزعم بعدم استجابة الأجهزة الأمنية لشكواها.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 10 أبريل الجارى تبلغ لمركز شرطة طوخ من شقيقة الشاكية (طالبة – مقيمة بدائرة المركز) بتضررها من عمها (سائق – مقيم بذات الدائرة) لقيامه بالتعدى عليها وأسرتها بالسب والضرب بمنزلهم وإحداث تلفيات به لخلافات بينهم حول الميراث، وفى وقت لاحق حررت الشاكية ووالدتها محضر بتضررهما من المشكو فى حقه لذات الأسباب.

أمكن ضبطه المشكو فى حقه فى حينه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات واتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.



فيديو رعب في القليوبية

وفي القليوبية، كشفت التحريات ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى تضرر خلالها صاحب الحساب من اعتداء شخصين عليه وأسرته بالضرب أمام محل سكنهم باستخدام سلاح أبيض بالقليوبية.

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول: (القائم على النشر وبعض أهليته وجيرانه) ، طرف ثان (3 أشخاص "بينهما المشكو فى حقهما "أحدهم مصاب بجروح متفرقة") تعدوا خلالها بالضرب على بعضهم بسبب خلافات النسب.

أمكن ضبط الطرفين وبحوزتهم (عصا خشبية – سلاح أبيض) وبمواجهتهم تبادلوا الإتهامات فيما بينهم واتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقي



"طليقتي عذبت ابني"

أما في الشرقية، كشفت تحريات رجال الشرطة ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى ادعى تعذيب ابنه وإحداث إصابته من قِبل طليقته ووالدتها بالشرقية.

بالفحص تبين أن القائم على النشر (والد الطفل)، والمشكو فى حقهما (والدة الطفل "طليقة الشاكى" ووالدتها) جميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة ديرب نجم بالشرقية.

باستدعاء الشاكى وسؤاله قرر نشره الصور بسبب إهمال المشكو فى حقهما فى رعاية ابنه عمره عامين.

وبسؤال المشكو فى حقهما نفيا صحة ذلك، وعللا وجود الإصابات الظاهرة بالطفل نتيجة سقوطه على الأرض حال لهوه.

وبتوقيع الكشف الطبى على الطفل بمعرفة مفتش الصحة أفاد بوجود بعض آثار لحرق سطحى قديم بيده، وبعض الخدوش القديمة بالرأس وعدم وجود ثمة إصابات أخرى حديثة، وحالة الطفل العامة جيدة، وبمواجهة الشاكى أقر بادعائه الكاذب نكايةً فى طليقته.

اقرأ أيضا:

اتقفش في الكمين.. القصة الكاملة لنجل ميدو في واقعة "المخدرات والخمر" بالتجمع

حقيقة فيديو التعدي على فتاة بشبرا الخيمة: ممارسة علاقة آثمة برضاها

الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين