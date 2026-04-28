كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام آخر بالتعدي عليه بالضرب، ما أسفر عن إصابته بمحافظة القاهرة.

الفحص والتحريات

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 3 أبريل الجاري، تلقى قسم شرطة عين شمس بلاغا من ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم، أفادت فيه بتضررها من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدي على شقيقها بالضرب، ما أدى إلى إصابته بكسر في الساق اليمنى.

الضبط والاعترافات

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وهو عامل مقيم بذات الدائرة، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

