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اليوم.. استكمال محاكمة 70 متهما في قضية اللجان النوعية

كتب : صابر المحلاوي

07:00 ص 14/06/2026

اليوم.. استكمال محاكمة 70 متهما في قضية اللجان الن

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تواصل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، محاكمة 70 متهما في القضية رقم 9644 لسنة 2024، والمعروفة إعلاميًا بـ"اللجان النوعية بالتجمع الخامس".

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين من الأول تولوا قيادة جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون بهدف الإخلال بالنظام العام وتعطيل مؤسسات الدولة.

اتهامات بتمويل وعنف في قضية اللجان النوعية

وأضاف أمر الإحالة أن عددًا من المتهمين قاموا بتمويل الجماعة وتوفير أموال وأسلحة ومركبات وبيانات، كما شملت القضية اتهامات بالشروع في القتل وتخريب ممتلكات أحد المجني عليهم.

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