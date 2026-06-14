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محاكمة 30 متهما في قضية خلية الدعم المالي.. اليوم

كتب : صابر المحلاوي

03:00 ص 14/06/2026

المستشار محمد السعيد الشربيني

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تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، محاكمة 30 متهما في القضية رقم 576 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية الدعم المالي".

تفاصيل اتهام 30 متهما في قضية خلية الدعم المالي

وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية خلال الفترة من أغسطس 2022 حتى 17 أبريل 2023، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

وأضاف أمر الإحالة أن باقي المتهمين انضموا للجماعة مع علمهم بأغراضها، فيما وُجهت لهم تهم تمويل جماعة إرهابية وتقديم دعم مالي لها وأعضائها.

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المستشار محمد السعيد الشربيني محكمة الجنايات الإرهاب خلية الدعم المالي تمويل الإرهاب

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