إعلان

الداخلية: ضبط طفل ألقى حجارة على قطار بقنا

كتب : علاء عمران

03:52 م 27/04/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأطفال بإلقاء الحجارة على أحد القطارات أثناء مروره بمحافظة قنا.

تفاصيل الواقعة

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الاثنين، إنه بالفحص أمكن تحديد القائم على نشر الفيديو، وتبين أنه فني مقيم بدائرة مركز شرطة نجع حمادي. وبسؤاله، قرر أنه بتاريخ 20 من الشهر الجاري، وأثناء استقلاله أحد القطارات، فوجئ بقيام طفل برشق القطار بالحجارة خلال مروره، موضحًا أنه قام بتصوير الواقعة لمنع تكرارها خشية إصابة الركاب.

ضبط المتهم

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه طالب يبلغ من العمر 14 عامًا، ومقيم بدائرة المركز. وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بدافع اللهو. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

اقرأ أيضا:

الداخلية تكشف التفاصيل الكاملة لإعادة طفلة مستشفى الحسين وصورة المتهمة

"مش مصري وله 20 أخ وأخت".. ماذا قال إسلام ضحية "بنت إبليس" بعد عودته لأسرته؟

النيران امتدت للهناجر المجاورة.. حريق ضخم بمخازن أخشاب في مؤسسة الزكاة -(صور)

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية قطار قنا طفل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

10 ملايين دولار مقابل "معلومة" عن حيدر الغراوي.. من هو؟
شئون عربية و دولية

لحظة بلحظة.. الزمالك وإنبي في الدوري المصري ( 0 - 0 )
رياضة محلية

هل ترتفع أسعار خدمات المحمول الفترة القادمة؟ الشعبة تجيب
اقتصاد

كيف أثر العطل المفاجئ بالبورصة على شركات السمسرة؟ خبراء يجيبون
اقتصاد

بينهم هاني خليفة وابنة محمد سعدي.. أفراح أهل الفن (صور)
زووم

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

للمرفوضين في حجز شقق سكن لكل المصريين.. أبرز الأسباب وخطوات تقديم تظلم
تحذير مهم من الجيش.. أسلوب جديد للنصب مرتبط بالإجراءات التجنيدية
بعد جدل نظام ضياء العوضي.. ننشر "دليل الصحة" الغذائي لنمط حياة مثالي