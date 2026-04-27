كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأطفال بإلقاء الحجارة على أحد القطارات أثناء مروره بمحافظة قنا.

تفاصيل الواقعة

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الاثنين، إنه بالفحص أمكن تحديد القائم على نشر الفيديو، وتبين أنه فني مقيم بدائرة مركز شرطة نجع حمادي. وبسؤاله، قرر أنه بتاريخ 20 من الشهر الجاري، وأثناء استقلاله أحد القطارات، فوجئ بقيام طفل برشق القطار بالحجارة خلال مروره، موضحًا أنه قام بتصوير الواقعة لمنع تكرارها خشية إصابة الركاب.

ضبط المتهم

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه طالب يبلغ من العمر 14 عامًا، ومقيم بدائرة المركز. وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بدافع اللهو. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

