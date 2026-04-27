إعلان

فيديو صادم| 4 شباب على دراجة نارية يصفعون طالبًا في سوهاج.. والداخلية تتدخل

كتب : علاء عمران

03:11 م 27/04/2026

ضبط 4 أشخاص لصفع طالب في الشارع

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام 4 أشخاص يستقلون دراجة نارية بالتعدي على أحد المارة وصفعه على وجهه أثناء سيره بأحد الشوارع بمحافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتبين أنه بتاريخ 16 من الشهر الجاري، تبلغ لقسم شرطة ثان سوهاج من طالب مقيم بدائرة القسم، بتضرره من قيام أحد الأشخاص يستقل دراجة نارية وبرفقته آخرون بمغافلته وصفعه على وجهه أثناء سيره بأحد الشوارع.

التحريات والضبط

وأسفرت التحريات عن تحديد وضبط الدراجة النارية والأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو، وتبين أنهم 4 أشخاص مقيمون بدائرة قسم شرطة أول سوهاج.

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة على سبيل المزاح.وتم التحفظ على الدراجة النارية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سوهاج دراجة نارية وزارة الداخلية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

شئون عربية و دولية

أخبار

رياضة محلية

أخبار المحافظات

حوادث وقضايا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

