كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام 4 أشخاص يستقلون دراجة نارية بالتعدي على أحد المارة وصفعه على وجهه أثناء سيره بأحد الشوارع بمحافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتبين أنه بتاريخ 16 من الشهر الجاري، تبلغ لقسم شرطة ثان سوهاج من طالب مقيم بدائرة القسم، بتضرره من قيام أحد الأشخاص يستقل دراجة نارية وبرفقته آخرون بمغافلته وصفعه على وجهه أثناء سيره بأحد الشوارع.

التحريات والضبط

وأسفرت التحريات عن تحديد وضبط الدراجة النارية والأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو، وتبين أنهم 4 أشخاص مقيمون بدائرة قسم شرطة أول سوهاج.

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة على سبيل المزاح.وتم التحفظ على الدراجة النارية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ أيضا:

