كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام شخصين بالتعدي عليها بسلاح أبيض داخل منزلها وتهديدها بإضرام النيران به بمحافظة قنا.

تفاصيل الواقعة

وتبين من الفحص عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو، وتبين أنها ربة منزل لها معلومات جنائية ومقيمة بدائرة قسم شرطة قنا.

وبسؤالها، قررت أنها فوجئت أثناء تواجدها داخل منزلها بقيام شخصين باقتحام المسكن ومحاولة التعدي عليها بسلاح أبيض دون إصابات، وتهديدها بإضرام النيران بالمكان، بسبب خلافات حول الجيرة.

ضبط المتهمين

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبي الواقعة، وتبين أنهما عاطلان لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة القسم، وبحوزة أحدهما السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة.

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بسبب ذات الخلافات. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ أيضا:

