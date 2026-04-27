سلاح أبيض وتهديد بحرق منزل.. الداخلية تكشف تفاصيل واقعة قنا | فيديو

كتب : علاء عمران

03:03 م 27/04/2026 تعديل في 03:05 م

الداخلية تكشف تفاصيل واقعة قنا

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام شخصين بالتعدي عليها بسلاح أبيض داخل منزلها وتهديدها بإضرام النيران به بمحافظة قنا.

تفاصيل الواقعة

وتبين من الفحص عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو، وتبين أنها ربة منزل لها معلومات جنائية ومقيمة بدائرة قسم شرطة قنا.
وبسؤالها، قررت أنها فوجئت أثناء تواجدها داخل منزلها بقيام شخصين باقتحام المسكن ومحاولة التعدي عليها بسلاح أبيض دون إصابات، وتهديدها بإضرام النيران بالمكان، بسبب خلافات حول الجيرة.

ضبط المتهمين

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبي الواقعة، وتبين أنهما عاطلان لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة القسم، وبحوزة أحدهما السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة.
وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بسبب ذات الخلافات. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قنا اقتحام منزل وزارة الداخلية

نادية مصطفى تنفي شائعة وفاة هاني شاكر وتؤكد: المصدر الوحيد لأخباره أسرته
ليس بالتقشف وحده.. كيف واجهت مصر وحكومات العالم أزمة النفط الكبرى؟
هدية الزمالك وطريق وحيد.. ماذا يحتاج الأهلي للفوز بالدوري قبل مواجهة بيراميدز؟
علامات نقص السوائل في الجسم.. أعراض خطيرة لا يجب تجاهلها
رفض مصراتة يُعرقل "مبادرة توحيد السلطة" بين الدبيبة والجيش الليبي.. ماذا

