وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضربات استباقية لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة، وأسفرت الجهود عن ضبط تشكيل عصابي شديد الخطورة.

وتبين أن التشكيل تخصص في جلب وتهريب الأقراص والعقاقير المخدرة، تمهيدًا لترويجها داخل البلاد وتهريب جزء منها للخارج.

تفاصيل النشاط الإجرامي

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تورط عناصر التشكيل، ومن بينهم شخصان يحملان جنسيات أجنبية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين وضبطهم بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة.

وعُثر بحوزتهم على نحو 10 ملايين قرص مخدر ومنشط ومؤثر، بالإضافة إلى كمية من المشغولات الذهبية و4 سيارات من متحصلات نشاطهم الإجرامي. وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بنحو 158 مليون جنيه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

