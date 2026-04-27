ضبط 10 ملايين قرص مخدر بقيمة 158 مليون جنيه بالقاهرة والجيزة

كتب : علاء عمران

01:21 م 27/04/2026

ضبط 10 ملايين قرص مخدر

وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضربات استباقية لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة، وأسفرت الجهود عن ضبط تشكيل عصابي شديد الخطورة.
وتبين أن التشكيل تخصص في جلب وتهريب الأقراص والعقاقير المخدرة، تمهيدًا لترويجها داخل البلاد وتهريب جزء منها للخارج.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تورط عناصر التشكيل، ومن بينهم شخصان يحملان جنسيات أجنبية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين وضبطهم بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة.

وعُثر بحوزتهم على نحو 10 ملايين قرص مخدر ومنشط ومؤثر، بالإضافة إلى كمية من المشغولات الذهبية و4 سيارات من متحصلات نشاطهم الإجرامي. وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بنحو 158 مليون جنيه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

مصراوي يكشف: هل يشاهد لاعبو الأهلي مباراة الزمالك وانبي؟
رغم تمديد الهدنة.. إسرائيل تعلن استئناف الضربات ضد أهداف لحزب الله في لبنان
على خطي الأهلي ومصر.. بنك القاهرة يطرح شهادة بسعر فائدة 17.25%
حقيقة زواج أيمن بهجت قمر سرا بعد انفصاله عن زوجته.. الشاعر يرد
حقيقة وفاة طالب بالقاهرة الجديدة بسبب فيروس.. مصدر يكشف التفاصيل

