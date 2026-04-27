كشفت تحقيقات النيابة العامة، في قضية مقتل سيدة وشخص على يد زوج المجني عليها الأولى، أن المتهم سدد للمجني عليهما 12 طعنة في أنحاء متفرقة من الجسد لشكه في وجود علاقة بينهما.

وتابعت التحقيقات أن المتهم راودته شكوك حول وجود علاقة بين زوجته والمجني عليه الثاني دون دليل، فأعد مخططًا للتخلص منهما باستخدام سلاح أبيض "سكين".

وأضافت التحقيقات أن المتهم طلب من زوجته مرافقته لزيارة أحد أقاربه، وأثناء سيرهما في الطريق العام استدرجها إلى مكان ناءٍ بعيدًا عن أعين المارة.

تفاصيل مقتل سيدة على يد زوجها لشكه في سلوكها بالمرج

وأوضحت التحقيقات أن المتهم سدد للمجني عليها 6 طعنات في أنحاء جسدها، استقرت في ذراعيها الأيمن والأيسر وساقها والفخذ اليسرى والبطن والصدر، ما أودى بحياتها في الحال.

وأضافت أن المتهم، عقب إنهاء حياة زوجته، توجه إلى مسكن المجني عليه الثاني وطرق بابه، وما إن فتح له سدد له 6 طعنات متفرقة بالجسد بذات السلاح، استقرت بصدره وبطنه.

وأحالت النيابة العامة، المتهم بقتل زوجته وأحد الأشخاص لشكه في وجود علاقة بينهما للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات المختصة.

بدورها قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل نظر محاكمة المتهم بقضية القتل، لجلسة 10 يونيو المقبل.

