قررت الدائرة 11 بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار طارق محمد أبو عيدة، تأجيل محاكمة 14 متهمًا، من بينهم 9 محامين ورئيس مكتب شهر عقاري نادي المعادي سابقًا، إلى جلسة 28 أبريل الجاري، على خلفية اتهامهم في تزوير أوراق رسمية تتعلق ببيع قطعة أرض تخص سفارة إحدى الدول العربية بالجيزة، وذلك لحضور المتهمين من محبسهم وسماع المرافعات.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار طارق محمد أبو عيدة، وعضوية المستشارين وائل فاروق إسماعيل، وسمير صلاح الدين محمد، وأحمد عبد العاطي الشافي، وأمانة سر أيمن عبد اللطيف وهاني حمودة.

وضمت أوراق القضية رقم 8999 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة، والمتهمين فيها عددًا من المحامين، إلى جانب موظفين وعاملين، من بينهم متهمون بالاتجار والاستيراد وعلاقات عامة، بالإضافة إلى رئيس مكتب شهر عقاري سابق.

اتهامات التزوير

وذكرت النيابة العامة أن المتهمين اشتركوا مع موظفين عموميين في تزوير محررات رسمية، من بينها توكيلات ومحاضر تحقيقات رسمية، عبر إدخال بيانات غير صحيحة وإثبات واقعة بيع أرض السفارة على خلاف الحقيقة.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين قدموا مستندات وتوكيلات مزورة، وتم استخدامها في إجراءات رسمية ودعاوى قضائية لإثبات بيع الأرض محل الواقعة، رغم علمهم الكامل بعدم صحة تلك المستندات. وأكدت المحكمة استمرار نظر القضية في الجلسة المقبلة لسماع المرافعات واستكمال الإجراءات.

