خلاف على قطعة أرض.. الداخلية تكشف حقيقة واقعة التعدي على صيدلي بكفر الشيخ

كتب : علاء عمران

12:35 م 26/04/2026

وزارة الداخلية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات خبر متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، زعم تعرض صيدلي للاعتداء من قبل ملثمين داخل صيدلية بمحافظة كفر الشيخ.

ملابسات الواقعة

وبالفحص، تبين أن الواقعة تعود إلى بلاغ تلقاه مركز شرطة البرلس بتاريخ 25 الجاري من صيدلي مصاب بكدمات متفرقة، اتهم فيه مالك محل قطع غيار ومقاول و3 من العاملين لديه بالتعدي عليه داخل الصيدلية باستخدام عصي خشبية، بسبب خلافات حول ملكية قطعة أرض زراعية.

ضبط المتهمين

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في الواقعة. وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كفر الشيخ اعتداء وزارة الداخلية

