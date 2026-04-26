شهدت حركة السفن وتداول البضائع بميناءي الإسكندرية والدخيلة نشاطًا ملحوظًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث دخول وخروج 45 سفينة من وإلى أرصفة الميناء تحمل بضائع متنوعة.

39 سفينة على الأرصفة

ووفقًا لبيان صادر عن الميناء، اليوم الأحد، يجري حاليًا شحن وتفريغ 39 سفينة على الأرصفة ما يؤكد على مكانة الميناء كمحور لوجستي إقليمي هام لتداول الحاويات وخدمة التجارة الدولية.

2219 حاوية ترانزيت

وأوضح أحمد بريقع المتحدث باسم الميناء، أنه جرى تداول 5977 حاوية مكافئة خلال الـ 24 ساعة بواقع 1988 حاوية واردة من الخارج و1770 حاوية صادرة، بالإضافة إلى 2219 حاوية ترانزيت.

وأشار المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، إلى أنه جرى تداول 164 ألف طن خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع، بواقع 117 ألف طن صادر و47 ألف طن وارد.

تطوير منظومة العمل

ومن جانبه، لفت اللواء بحري إيهاب صلاح، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إلى استمرار تطوير منظومة العمل ورفع كفاءة الأداء التشغيلي، من خلال الاستخدام الأمثل للإمكانات المتاحة وتطبيق أحدث النظم التكنولوجية في إدارة العمليات المينائية، بما يحقق سرعة الإنجاز ودقة الأداء.

المعايير البيئية القياسية

وشدد على الإلتزام الكامل بتطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية داخل مختلف مواقع العمل، إلى جانب الالتزام بالضوابط والمعايير البيئية القياسية في كافة الأنشطة، بما يضمن الحفاظ على البيئة ومنع التلوث بجميع صوره.