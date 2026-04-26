كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطعي فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من سرقة حقيبته داخل أحد المساجد بمحافظة السويس.

تفاصيل الواقعة

وتبين بالفحص أنه بتاريخ 21 من الشهر الجاري، تلقى قسم شرطة السويس بلاغًا من طالب، مقيم بدائرة القسم، يفيد بتعرضه لسرقة حقيبته الشخصية بأسلوب "المغافلة" أثناء تواجده داخل المسجد لأداء الصلاة.

تحديد المتهمين

وأسفرت التحريات عن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهما عاطلان، لأحدهما معلومات جنائية، ويقيمان بدائرة قسم شرطة الجناين. وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأرشدا عن مكان الحقيبة المستولى عليها، حيث تم ضبطها. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

