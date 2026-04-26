تفحص الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة اعتداء جماعي على طالب بالمرحلة الثانوية الأزهرية بدائرة مركز طنطا بمحافظة الغربية، وذلك عقب اتهام أسرته لعدد من الأشخاص بالتعدي عليه وإصابته.

اعتداء جماعي على طالب في "مدخل بيت" في طنطا

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لا يتعدى الدقيقه، لواقعة في منطقة كفر عصام البلد بمدينة طنطا لطالب “م.أ” 17 عامًا، يتعرض لاعتداء من قبل 6 أشخاص أمام مدخل أحد العقارات، ما أسفر عن إصابته بكدمات وجروح بالوجه والجسم، بحسب أقوال والدته.

وقالت والدة الطالب في من خلال مناشدتها في الفيديو إن نجلها تعرض للتعدي بشكل مفاجئ أثناء وجوده أمام مدخل العقار، وسط حالة من الارتباك بين الأهالي، مشيرة إلى أن الواقعة جرت بشكل سريع.

وأوضحت الأسرة أن مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وثق جزءًا من الواقعة، وبدأت الأجهزة الأمنية فحص البلاغ ومراجعة مقاطع الفيديو المتداولة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وكلفت المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الحادث وبيان أسبابه.