إعلان

بعد استغاثة على السوشيال ميديا.. الأمن يعيد شاب متغيب لأسرته بالقاهرة

كتب : علاء عمران

12:17 م 26/04/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات منشور متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة فتاة بشأن تغيب شقيقها من ذوي الاحتياجات الخاصة بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة.

بلاغ بغياب شاب بالقاهرة

وبالفحص، تبين ورود بلاغ بتاريخ 23 الجاري من أحد الأشخاص يفيد بغياب شقيقه، 19 عامًا، عقب خروجه من المنزل لشراء بعض المستلزمات، دون اتهام أحد بالتسبب في غيابه.

العثور عليه بعد التحريات

وبتكثيف التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من العثور على الشاب أثناء تواجده بأحد الطرق بدائرة القسم.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتسليم الشاب لأسرته عقب أخذ التعهد اللازم بحسن رعايته.

وزارة الداخلية القاهرة ذوي الاحتياجات الخاصة

إعلان

المزيد

إعلان

