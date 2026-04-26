نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات نشاط إجرامي لتشكيل مكون من 3 أشخاص بمحافظة القاهرة، تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج، والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل وهمية.

استدراج الضحايا عبر مواقع التواصل

وكشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قيام المتهمين بإدارة صفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للإعلان عن فرص عمل بالخارج على خلاف الحقيقة، واستدراج الضحايا للحصول على مبالغ مالية عبر وسائل الدفع الإلكتروني.

ضبط المتهمين وإثبات النشاط الإجرامي

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين وبحوزتهم 5 هواتف محمولة، وبفحصها تبين احتواؤها على 4 محافظ إلكترونية تحتوي على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي.

اعترافات بارتكاب 14 واقعة

وبمواجهتهم، أقر المتهمون بارتكاب 14 واقعة احتيال بذات الأسلوب. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

