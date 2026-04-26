تُوّجت إيلي كوركوران بلقب ملكة جمال ويلز لعام 2026 خلال الحفل الوطني الذي أُقيم في مدينة نيوبورت، لتفوز بحق تمثيل بلادها في مسابقة ملكة جمال العالم في نسختها الرابعة والسبعين، والمقرر تنظيمها في تنزانيا عام 2027، وفقا لموقع "missworld".

هل تعد إيلي أول فائزة من أنجلسي بعد غياب عن التتويج؟

إيلي أول امرأة من جزيرة أنجلسي تفوز بهذا اللقب، كما أنها أول متوجة من شمال ويلز منذ عام 2013، لتُنهي بذلك انتظارا استمر 13 عامًا للمنطقة.



ويُمثل هذا الإنجاز خطوة مهمة في مسيرتها، خاصة أنها سبق وأن شاركت في المسابقة نفسها وحصلت على المركز الثاني في عام 2025.

كيف كانت أجواء المنافسة في النهائيات؟

شهدت المسابقة منافسة قوية بين 34 متسابقة خضن عدة مراحل، تضمنت عروض الأزياء الويلزية، وإطلالة الفستان الأحمر، وملابس السهرة، إضافة إلى المقابلات الشخصية مع لجنة التحكيم، كما شاركت المتأهلات في فعاليات مخصصة لتعزيز تمكين المرأة وتنمية الثقة بالنفس.

ما إطلالتها في حفل التتويج؟

ظهرت في حفل التتويج بإطلالة جريئة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الأحمر الناري، تميز بأنه بتصميم انسيابي وبوجود فتحة ساق جريئة أحد الجانبين، واعتمدت مكياجا ناعما واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين.

هل اقتصر الحدث على الجمال فقط؟

لم يقتصر الحدث على الجانب الجمالي، بل شمل أنشطة خيرية لصالح مؤسسات داعمة للمرأة، كما برزت إيلي في جمع التبرعات، حيث حصدت أكثر من 40 ألف جنيه إسترليني عبر مبادرات مختلفة، وفازت بلقب أعلى متبرعة في المسابقة.

من هي إيلي كوركوران؟

انتقلت إيلي إلى لندن لدراسة تصميم الأزياء، ثم بدأت مسيرتها المهنية في قطاع التكنولوجيا، قبل أن تؤسس مشروعها الخاص في العمل الحر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

كما تتعاون مع منظمة "كارييرز ويلز" لدعم الشباب مهنيا، وتقدم مبادرات توعوية تهدف إلى تعزيز طموحات الفتيات وتشجيعهن على تحقيق أهدافهن.

وتُعرف إيلي بإطلالاتها المميزة، كما تحرص على مشاركة صورها وأحدث أخبارها عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، حيث يتابعها نحو 7,368 شخصا.

كيف تستعد إيلي لتمثيل ويلز عالميا؟

تستعد "ملكة جمال ويلز 2026" لعام حافل بالأنشطة والظهورات الرسمية قبل مشاركتها في مسابقة ملكة جمال العالم في تنزانيا.

وعبرت عن سعادتها باختيار تنزانيا لاستضافة الحدث، مؤكدة أنها تتطلع لاكتشاف ثقافة البلد وشعبه، وتمثيل ويلز بأفضل صورة على الساحة الدولية.

