ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 4 و8 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الأحد 26-4-2026، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

لماذا ارتفع سعر الدولار اليوم؟

يرجع الارتفاع الحالي في سعر الدولار بشكل أساسي إلى زيادة الطلب على العملة الصعبة، إلى جانب الضغوط الاقتصادية التي تشهدها الأسواق الناشئة.

كما تسهم المخاوف المرتبطة بتعثر وقف الحرب واستمرار الصراع الأمريكي الإيراني في المنطقة في تعزيز هذه الاتجاهات، وهو ما أدى إلى عودة خروج جزئي للاستثمارات الأجنبية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري:

52.63 جنيه للشراء، و52.73 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر:

52.63 جنيه للشراء، و52.73 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة:

52.63 جنيه للشراء، و52.73 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية:

52.65 جنيه للشراء، و52.75 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس:

52.65 جنيهًا للشراء، و52.75 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي Cib:

52.65 جنيهًا للشراء، و52.75 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة:

52.6 جنيه للشراء، و52.7 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول:

52.6 جنيه للشراء، و52.7 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

بنك قطر الوطني:

52.63 جنيه للشراء، و52.73 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي:

52.69 جنيهًا للشراء، و52.79 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.