الداخلية تكشف ملابسات سرقة غطاء صرف صحي بالبحيرة

كتب : علاء عمران

05:17 م 26/04/2026

سرقة غطاء صرف صحي

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله شخصان يستقلان مركبة "تروسيكل" أثناء سرقتهما غطاء صرف صحي بأحد الشوارع بمحافظة البحيرة.

تحديد وضبط المتهمين

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهمين وضبطهما، وتبين أنهما عاطلان ومقيمان بدائرة قسم شرطة دمنهور.

ضبط المسروقات وأداة الجريمة

وعُثر بحوزة المتهمين على مركبة "التروسيكل" المستخدمة في ارتكاب الواقعة، إلى جانب غطاء الصرف الصحي المستولى عليه.

اعترافات المتهمين

وبمواجهتهما، أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه في الفيديو المتداول.

تم التحفظ على المركبة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

