إعلان

مواعيد غلق المحلات والعمل عن بعد.. قرار حكومي مرتقب خلال ساعات

كتب : محمد نصار

03:33 م 26/04/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ساعات قليلة تفصلنا عن تحديد مصير مواعيد غلق المحلات والأنشطة التجارية المختلفة، حيث تقارب المدة الخاصة بتحديد غلق المحال عند الحادية عشرة مساءً يوميًا على النفاذ.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرر تحديد مواعيد غلق المحلات لتكون عند الساعة 11 مساءً بدلًا من 9 مساءً حتى يوم 27 أبريل الجاري، وهو ما يعني أن هذه المدة تنتهي غدًا الإثنين.

ومن المقرر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء، قرارًا جديدًا بشأن مواعيد غلق المحال العامة والأنشطة المختلفة، خلال الساعات المقبلة.

قرار العمل عن بعد يوم الأحد

من المتوقع أن تشمل القرارات المرتقبة لرئيس الوزراء تحديد موقف استمرارية نظام العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع، والذي بدأ تطبيقه منذ أول أحد من شهر أبريل الجاري، ويستمر حتى نهاية الشهر.

خطة ترشيد الكهرباء وتقليل الإنفاق العام

يأتي قرار تحديد مواعيد غلق المحال في إطار تنفيذ خطة الترشيد الحكومية التي تستهدف تقليل استهلاك الكهرباء، وتقليل الإنفاق العام على المستويين الحكومي والشعبي.

تطبيق التوقيت الصيفي وتغيير الساعة

بدأ تطبيق التوقيت الصيفي، اعتارًا من بداية يوم الجمعة الماضي، حيث تم تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة وبمجرد وصولها إلى 12 منتصف ليل الخميس السابق تم تعديلها لتصبح الساعة 1.


رئيس الوزراء العمل عن بعد مواعيد غلق المحلات ترشيد الكهرباء

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

