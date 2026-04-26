للعام والخاص.. موعد إجازة عيد العمال 2026

كتب : محمد أبو بكر

03:20 م 26/04/2026

يهتم عدد كبير العاملين في القطاع الخاص والمخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 15 لسنة 2025، بالبحث عن موعد إجازة عيد العمال 2026.

ما موعد إجازة عيد العمال 2026 للقطاع الخاص؟

كشف مصدر بوزارة العمل، عن موعد إجازة عيد عيد العمال 2026 للعاملين في القطاع الخاص والمخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 15 لسنة 2025.

وقال المصدر، في تصريحات لمصراوي، إن موعد إجازة عيدالعمال 2026 يوم الخميس الموافق 7 من شهر مايو عام 2026 بدلاً من يوم الجمعة الموافق الأول من مايو عام 2026، موضحًا أن القرار يشمل العاملين في القطاع الخاص.

وأكد المصدر، على أنه يحق لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ولكن يستحق العامل في هذه الحالة أجرًا مضاعفًا (مثلي الأجر) عن هذا اليوم، أو يمنح يوم إجازة بديلاً عنه بناءً على طلب كتابي منه، وفقًا لقانون العمل.

وأشار إلى أن وزارة العمل، تحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لجميع العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة كلما أمكن ذلك؛ تحقيقًا للغاية الإجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في المناسبات والأعياد.

موعد إجازة عيد العمال 2026 للقطاع العام

في سياق متصل، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن يكون يوم الخميس الموافق 7 من شهر مايو عام 2026 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بدلاً من يوم الجمعة الموافق الأول من مايو عام 2026، وذلك بمناسبة عيد العمال.

