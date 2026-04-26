الداخلية تكشف واقعة "برص في وجبة" داخل مطعم بسوهاج

كتب : علاء عمران

12:39 م 26/04/2026 تعديل في 12:41 م

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من عثوره على زاحف "برص" داخل وجبة قام بشرائها من أحد المطاعم بمحافظة سوهاج.

بلاغ وإدعاء بالإهمال

وقالت الوزارة في بيان لها ، اليوم الأحد، إنه بالفحص، تبين أن القائم على نشر الفيديو طالب مقيم بدائرة قسم شرطة أول سوهاج، وبسؤاله اتهم القائمين على المطعم بالإهمال في إعداد الطعام. وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مدير المطعم المسؤول عن الواقعة.

اعتراف بالواقعة

وبمواجهته، أيد ما ورد في البلاغ، وأضاف أن الواقعة حدثت عن طريق الخطأ. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

