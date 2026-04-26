لا قيود جغرافية ورقمنة الخدمات.. مميزات سيستم التأمينات الجديد

كتب : دينا خالد

12:39 م 26/04/2026

أطلقت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، منظومة التحول الرقمي إعتباراً من 24/2/2026 وذلك بعد إجراء كافة الإختبارات وتدريب العاملين والتشغيل التجريبي للمنظومة تدريجياً على مدار سنة ونصف قبل التشغيل الفعلي.
وبحسب بيان سابق صادر عن الهيئة، تحقق العديد من المزايا التي تضمن تقديم خدمة تأمينية متميزة لمختلف المتعاملين مع الهيئة سواء السادة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم وأصحاب الأعمال منها رفع المعاناة عن كاهل المتعاملين مع الهيئة.

أبرز مميزات سيستيم التأمينات الجديد

1- عدم تقييد أداء الخدمة بالنطاق الجغرافي لمكان الملف ومن ثم تقديم الخدمة للمواطن من أي مكتب من مكاتب الهيئة المنتشرة على مستوى الجمهورية.

2- حوكمة كافة إجراءات دورة العمل وفصل أداء الخدمة عن تشغيلها.

3- إحكام الرقابة والسيطرة على كافة عناصر النظام منعاً للتحايل والانحرافات.

4- التوسع تدريجياً في تقديم الخدمات الرقمية دون الحاجة لزيارة أحد مقرات الهيئة.

5- تمهيد الطريق لاستخدام الذكاء الإصطناعي في أداء الخدمات التأمينية.

وأشارت الهيئة، إلى أنه عادةً ما تشهد الأنظمة الرقمية التي تتسم بالضخامة في حجم البيانات وعدد المتعاملين بعض التحديات في المرحلة الأولى للإطلاق حتى يستقر العمل وفقاً لدورة العمل الجديدة، وأن الهيئة تعمل على مدار الساعة لتحقيق استقرار المنظومة.

كما أكدت الهيئة، على عدم وجود أعطال في المنظومة، ولكن يوجد بطء في أداء بعض الخدمات (وليس كل الخدمات التي تقدمها المنظومة) وهو مايعمل عليه المختصين بالهيئة مع الشركة المنفذة واستشاري المشروع ومركز البيانات على مدار الساعة لسرعة تلافي المشكلة في أسرع وقت.

