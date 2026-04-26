ضبط عصابة تستغل 11 طفلًا في التسول بالقاهرة

كتب : علاء عمران

01:28 م 26/04/2026 تعديل في 01:31 م

ضبط 9 أشخاص لاستغلالهم الأطفال في التسول

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم استغلال الأطفال، حيث تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 9 متهمين، بينهم سيدة، لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة القاهرة.

تفاصيل الضبط

وتبين أن من بين المتهمين 7 أشخاص لهم معلومات جنائية، وضُبط بحوزتهم 11 طفلًا من المعرضين للخطر أثناء استغلالهم في أعمال التسول.
وبمواجهتهم، اعترفوا بنشاطهم الإجرامي.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم تسليم الأطفال إلى ذويهم بعد أخذ التعهد بحسن رعايتهم، مع التنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول لأهليته بإحدى دور الرعاية.

التسول القاهرة وزارة الداخلية

