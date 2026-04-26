بندقية هواء وسلاح أبيض.. ضبط عاطل تعدى على عامل بالإسكندرية

كتب : علاء عمران

01:11 م 26/04/2026 تعديل في 01:15 م

ضبط عاطل تعدى على عامل بالإسكندرية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر عامل بأحد الجراجات بمنطقة الهانوفيل بالإسكندرية من قيام أحد الأشخاص بالصيد ببندقية هواء في محيط عمله، ثم التعدي عليه وتهديده باستخدام سلاح أبيض.

تفاصيل البلاغ

وبالفحص، تبين أن القائم على نشر الفيديو عامل بجراج مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة، وقرر أنه أثناء تواجده بمحل عمله فوجئ بقيام المتهم بالصيد أمام الجراج، وعند معاتبته له، قام بإخراج سلاح أبيض والتعدي عليه بالسب والضرب.

ضبط المتهم

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه عاطل وله معلومات جنائية ومقيم بدائرة القسم، وعُثر بحوزته على بندقية ضغط هواء وسلاح أبيض مستخدمين في الواقعة.
وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ أيضا:

بدء تفعيل قرار تعليق الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة

هل انتحر ضياء العوضي أو تم تهديده؟.. محامي الأسرة يكشف التفاصيل

بعد الإفراج عنه.. القبض على سيد مشاغب وآخرين بتهمة أعمال شغب في الجيزة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



وزير الرياضة يقترح: 50 جنيهاً سنوياً لطلاب المدارس لدخول مراكز الشباب
وزير الرياضة يقترح: 50 جنيهاً سنوياً لطلاب المدارس لدخول مراكز الشباب
تضغط على مصر.. كيف تكشف صدمة النفط هشاشة الاقتصاد العالمي؟
محاولة اغتيال ترامب.. مشاهد بالفيديو والصور توثق لحظات الرعب
السيسي يعلق على محاولة اغتيال ترامب.. ماذا قال؟
وزير التعليم: طرح 15 ألف فرصة عمل لخريجي التعليم الفني مركزيًا لأول مرة
مدرس خصوصي.. ماذا نعرف عن المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب؟