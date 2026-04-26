فيديو مضلل يشعل الجدل.. الداخلية تكشف حقيقة ادعاء اختطاف بالمنوفية

كتب : علاء عمران

01:57 م 26/04/2026 تعديل في 02:00 م

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء صاحب الحساب قيام شخصين يستقلان سيارة أجرة بالتعدي على شقيقه بالضرب ومحاولة اختطافه للإتجار بأعضائه بمحافظة المنوفية.

وبالفحص، تبين عدم صحة ما تم تداوله، وأنه بتاريخ 7 من الشهر الجاري تبلغ لمركز شرطة السادات من شقيق القائم على النشر، عامل مقيم بمحافظة البحيرة، بحدوث مشادة كلامية بينه وبين شخصين مجهولين يستقلان سيارة أجرة، وتعديهما عليه بالضرب.
وأسفرت التحريات عن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهما عاطلان مقيمان بدائرة المركز، وبحوزتهما السيارة المستخدمة في الواقعة.

وبمواجهتهما، أقرا بوجود خلافات مع مالك قطعة أرض مجاورة لمحل عمل المجني عليه، وأنهما قاما بالتعدي عليه ظنًا أنه متواجد بالقطعة محل الخلاف.
وبمواجهة القائم على النشر، أقر بادعائه الكاذب في محاولة منه لجذب الاهتمام بشكواه. وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

