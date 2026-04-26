طالب النائب الدكتور أحمد تركي، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، بتشكيل لجنة عاجلة لبحث وإصلاح منظومة الرياضة إصلاحًا شاملًا، باعتباره إصلاحًا لمستقبل مصر.

أحمد تركي يطالب بلجنة عاجلة لإصلاح منظومة الرياضة بمصر

وتعليقًا على طلب المناقشة الخاص بالمراهنات الرياضية، قال "تركي": "سُئل الشيخ عبد المجيد سليم، شيخ الأزهر سابقًا، عام 1939 عن مراهنات الخيل في المسابقات المحلية والعالمية، فكان رده أن المراهنات الرياضية من القمار المحرم".

وأضاف "تركي": "هو أمر متفق عليه من المؤسسة الدينية والمسلمين عامة، والمخاطر لا تُعد ولا تُحصى، ولا بد من تشريع يمنع قدر الإمكان، فلن نستطيع المنع مطلقًا، فنحن في عصر في حاجة إلى سياسة المناعة مع المنع، ولا بد من إطلاق حملة وعي شاملة كاملة".