"عبد اللطيف": نعيد تعريف دور التعليم ليقود التنمية وسوق العمل

كتب : أحمد الجندي

01:38 م 26/04/2026 تعديل في 02:01 م

محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم

قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن رسالة الدولة واضحة في توفير كوادر مؤهلة وبناء آليات فعالة للوصول إلى فرص العمل، داعيًا مؤسسات القطاع الخاص إلى أن تكون شريكًا أساسيًا في توظيف هذه الكوادر وتنمية مهاراتها.

وأكد الوزير خلال كلمته في افتتاح فعاليات "أسبوع التوظيف لخريجي التعليم الفني 2026"، أن مستقبل العمل لم يعد أمرًا بعيدًا، بل أصبح واقعًا حاضرًا، مشددًا على أن المسؤولية لا تقتصر على مواكبته فقط، بل تمتد إلى قيادته من خلال تطوير منظومة التعليم وربطها باحتياجات السوق.

وأوضح أن كل فرصة عمل يتم توفيرها تمثل أكثر من مجرد وظيفة، فهي تعني الاستقرار والكرامة والتقدم، وتُعد استثمارًا مباشرًا في مستقبل مصر، داعيًا إلى التحرك نحو التنفيذ الفعلي بدلًا من الاكتفاء بالنوايا.

وأشار إلى أهمية أن يغادر كل خريج بمنظومة تعليمية حديثة لا تمنحه شهادة فقط، بل توفر له مسارًا واضحًا نحو سوق العمل، مؤكدًا ضرورة استمرار الجهود لبناء نظام تعليمي يبدأ تأثيره الحقيقي من داخل الفصل ويمتد إلى التنمية الوطنية

وزارة التعليم محمد عبداللطيف التعليم الفني

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

كيف ظهر محمد صلاح في الحلقة الـ11 من مسلسل اللعبة 5؟
مسرح و تليفزيون

كيف ظهر محمد صلاح في الحلقة الـ11 من مسلسل اللعبة 5؟
الكهرباء توضح أسباب انقطاع عدادات الدفع المسبق وطرق تفاديه
أخبار مصر

الكهرباء توضح أسباب انقطاع عدادات الدفع المسبق وطرق تفاديه
هجوم دامٍ على باماكو.. وأنباء عن مقتل وزير الدفاع المالي ساديو كامارا
شئون عربية و دولية

هجوم دامٍ على باماكو.. وأنباء عن مقتل وزير الدفاع المالي ساديو كامارا
أبهرت لجنة التحكيم.. تتويج إيلي كوركوران بلقب ملكة جمال ويلز 2026
الموضة

أبهرت لجنة التحكيم.. تتويج إيلي كوركوران بلقب ملكة جمال ويلز 2026
حالتا وفاة و70 مصاباً.. رعب الكلاب الضالة يحاصر الأطفال في المحافظات
أخبار المحافظات

حالتا وفاة و70 مصاباً.. رعب الكلاب الضالة يحاصر الأطفال في المحافظات

