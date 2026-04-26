قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن رسالة الدولة واضحة في توفير كوادر مؤهلة وبناء آليات فعالة للوصول إلى فرص العمل، داعيًا مؤسسات القطاع الخاص إلى أن تكون شريكًا أساسيًا في توظيف هذه الكوادر وتنمية مهاراتها.

وأكد الوزير خلال كلمته في افتتاح فعاليات "أسبوع التوظيف لخريجي التعليم الفني 2026"، أن مستقبل العمل لم يعد أمرًا بعيدًا، بل أصبح واقعًا حاضرًا، مشددًا على أن المسؤولية لا تقتصر على مواكبته فقط، بل تمتد إلى قيادته من خلال تطوير منظومة التعليم وربطها باحتياجات السوق.

وأوضح أن كل فرصة عمل يتم توفيرها تمثل أكثر من مجرد وظيفة، فهي تعني الاستقرار والكرامة والتقدم، وتُعد استثمارًا مباشرًا في مستقبل مصر، داعيًا إلى التحرك نحو التنفيذ الفعلي بدلًا من الاكتفاء بالنوايا.

وأشار إلى أهمية أن يغادر كل خريج بمنظومة تعليمية حديثة لا تمنحه شهادة فقط، بل توفر له مسارًا واضحًا نحو سوق العمل، مؤكدًا ضرورة استمرار الجهود لبناء نظام تعليمي يبدأ تأثيره الحقيقي من داخل الفصل ويمتد إلى التنمية الوطنية