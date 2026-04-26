خلال 24 ساعة.. شرطة التموين تضبط 7 طن دقيق أبيض بلدي مدعم

كتب : علاء عمران

11:45 ص 26/04/2026 تعديل في 11:55 ص

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاته التموينية المكثفة لضبط الجرائم التموينية والتلاعب بالأسواق.

ضبط 7 طن دقيق مدعم في المخابز

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية والحرة والمدعمة، تم خلالها ضبط نحو 7 طن من الدقيق الأبيض البلدي المدعم.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لحماية المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز أو بيعه بأزيد من السعر المقرر أو عدم الإعلان عن الأسعار.

استمرار حملات الرقابة على الأسواق

وتواصل وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بالخبز الحر والمدعم، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين.

