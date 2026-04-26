"6 على واحد".. اعتداء جماعي على طالب في "مدخل بيت" بطنطا

أصدرت وزارة الداخلية، فجر اليوم، بيانا، كشفت خلاله أنه في إطار كشف ملابسات عدة منشورات مدعومة بصور ومقطع فيديو تم تداولهم بمواقع التواصل الاجتماعي تضمنت قيام أحد الأشخاص باعتلاء مأذنة أحد المساجد بالدقهلية وإلقاء الحجارة على المارة والتهديد بإلقاء نفسه.

أكدت الوزارة في بيانها، أنه بالفحص تبين أنه بتاريخ مساء 25 الجاري تبلغ لقسم شرطة المنزلة بالدقهلية بصعود أحد الأشخاص "معروف بأوساط الأهالى بكونه مهتز نفسيا" أعلى مأذنة أحد المساجد وإلقائه الحجارة على المارة وتهديده بإلقاء نفسه، وتم إحتوائه واصطحابه بمعرفة أهالي المنطقة.

وأشارت إلى أنه أمكن ضبط المذكور "مقيم بدائرة القسم"، وبسؤال شقيقه قدم ما يفيد بمعاناته من بعض الأمراض النفسية نتيجة تعاطيه المواد المخدرة، وسابقة إيداعه بإحدى مستشفيات الطب النفسي لتلقي العلاج اللازم.

وأوضحت الوزارة أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المختصة لإيداع المذكور بإحدى المصحات النفسية.