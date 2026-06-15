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كشفت صحيفة ذا أتلتيك عن حقيقة قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن حظر إدخال أعلام إيران إلى مدرجات كأس العالم 2026، وذلك قبل ساعات قليلة من انطلاق المباراة الافتتاحية للمنتخب الإيراني أمام نيوزيلندا.

وبحسب التقرير، من المقرر أن تنظر محكمة مقاطعة لوس أنجلوس العليا صباح يوم المباراة في دعوى قضائية عاجلة تطعن في قرار الفيفا، وذلك قبل ساعات من فتح أبواب ملعب سوفي ستاديوم أمام الجماهير.

وأوضحت الدعوى التي تقدمت بها منظمة معهد أصوات الحرية أن منع رفع الأعلام ما قبل الثورة يمثل تقييداً لـ حرية التعبير السياسي المحمي دستورياً، مؤكدة أن القرار يتطلب تدخلاً قضائياً فورياً.

وأشار التقرير إلى أن المنظمة تهدف من خلال الدعوى إلى الحصول على أمر قضائي عاجل يسمح للجماهير برفع هذه الأعلام داخل الملاعب، وهو ما يضع الفيفا في مواجهة قانونية مباشرة في حال صدور حكم لصالحها مع احتمال تقديم الاتحاد الدولي لطعن سريع إذا سمح القرار بذلك.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأعلام ظهرت بالفعل في بعض المباريات السابقة، إذ رصدت حالات من رفعها خلال مواجهة سويسرا وقطر على ملعب ليفيز ستاديوم في سانتا كلارا، رغم القيود المفروضة.

ويعود العلم الإيراني ما قبل الثورة إلى عام 1979، ويتميز بشعار الأسد والشمس ويرتبط بالنظام الملكي السابق في إيران، بينما يستخدم في بعض السياقات المعاصرة كرمز احتجاجي ضد النظام الحالي.