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بعد الهزيمة من السويد موعد مباراة تونس المقبلة بكأس العالم 2026

كتب : محمد عبد السلام

07:15 ص 15/06/2026
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نجح منتخب السويد في تحقيق فوز كبير على نظيره التونسي بنتيجة 5-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس العالم 2026.

وبهذه النتيجة، سجل المنتخب التونسي أسوأ بداية له في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، بعدما تلقى أكبر خسارة له في مباراة افتتاحية بالمونديال.

موعد مباراة تونس المقبلة

ومن المقرر أن يلاقي منتخب تونس نظيره الياباني يوم الأحد الموافق 21 يونيو، ضمن مواجهات الجولة الثانية بكأس العالم 2026.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة صباحا، وتقام المباراة على ملعب غوادالوبي بالمكسيك.

ترتيب تونس بالمجموعة

ويتذيل منتخب تونس المجموعة بدون رصيد، فيما يتصدر منتخب السويد جدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط.

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منتخب تونس كأس العالم 2026 منتخب السويد

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