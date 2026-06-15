هزيمة تاريخية وواقعة إنسانية.. ماذا حدث في اليوم الخامس من كأس العالم 2026؟

قبل أشهر قليلة فقط، كان زيون سوزوكي يتصدر عناوين الصحف اليابانية بسبب الانتقادات الحادة التي تعرض لها عقب كأس آسيا، أما اليوم فأصبح الحارس الذي يتحدث عنه الجميع بعد واحدة من أفضل المباريات الفردية لحارس مرمى في كأس العالم 2026.

في مواجهة هولندا، وقف سوزوكي سدًا منيعًا أمام الهجوم البرتقالي، وقدم أداءً استثنائيًا ساهم في خروج اليابان بنتيجة إيجابية، ليحول واحدة من أصعب فترات مسيرته الكروية إلى قصة نجاح جديدة على أكبر مسرح كروي في العالم.

لكن رحلة سوزوكي لم تكن تقليدية منذ البداية.

وُلد الحارس الياباني في 21 أغسطس 2002 بمدينة نيوارك الأمريكية لأب غاني وأم يابانية، قبل أن تنتقل أسرته إلى اليابان وهو لا يزال طفلًا صغيرًا، هناك نشأ في مدينة أوراوا بمحافظة سايتاما، وبدأ أولى خطواته نحو عالم كرة القدم.

ومنذ سنواته الأولى كان مختلفًا عن أقرانه، فبنيته الجسدية القوية وطوله الذي يصل إلى 1.90 متر جعلاه محط أنظار المدربين مبكرًا، لينضم إلى أكاديمية أوراوا ريد دايموندز، أحد أكبر الأندية اليابانية، ويصبح لاحقًا أصغر لاعب يوقع عقدًا احترافيًا في تاريخ النادي.

ومع تطور مستواه، بدأ الحارس الشاب في تمثيل منتخبات اليابان السنية المختلفة، قبل أن يحصل على فرصة اللعب مع المنتخب الأول عام 2022، ليبدأ حلمه الأكبر بارتداء قميص "الساموراي".

لكن الطريق لم يكن مفروشًا بالورود.

خلال بطولة كأس آسيا الأخيرة، تعرض سوزوكي لانتقادات واسعة بعد بعض الأخطاء التي ارتكبها، ولم تتوقف الأمور عند حدود النقد الرياضي، بل امتدت إلى تعليقات وإساءات عنصرية بسبب أصوله المختلطة.

وجد الحارس الشاب نفسه في مواجهة ضغوط هائلة داخل وخارج الملعب، وبدلًا من الاستسلام، قرر البحث عن تحدٍ جديد في أوروبا.

انتقل أولًا إلى نادي سينت ترويدن البلجيكي، قبل أن يخطو خطوة أكبر بالانضمام إلى بارما الإيطالي، ليصبح أول حارس مرمى ياباني يلعب في الدوري الإيطالي، إحدى أصعب البيئات الكروية بالنسبة لحراس المرمى.

ومع كل مباراة، اكتسب سوزوكي المزيد من الخبرة والثقة، حتى تحول تدريجيًا إلى الحارس الأول لمنتخب اليابان في رحلة التأهل إلى كأس العالم 2026.

وفي المونديال الحالي، بدا وكأنه يكتب فصلًا جديدًا من قصته.

فأمام هولندا في المباراة الافتتاحية لليابان بالمونديال، خطف الأنظار إليه بدفاعه ببسالة عن شباكه، تصديات متتالية، حضور ذهني كبير، وثقة لافتة في التعامل مع الكرات الصعبة، جعلت الكثيرين يعتبرون ما قدمه أحد أفضل العروض الفردية لحارس مرمى في البطولة حتى الآن.

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