من الإهانات العنصرية إلى التألق في المونديال.. قصة زيون سوزوكي حارس اليابان

بعد الهزيمة من السويد موعد مباراة تونس المقبلة بكأس العالم 2026

تواصل منافسات بطولة كأس العالم 2026، اثارتها لليوم الخامس على التوالي، بعدما شهدت الساعات الماضية، العديد من الأحداث المثيرة للجدل والنتائج المفاجئة بالبطولة التي انطلقت 11 من شهر يونيو الجاري.

وجاءت أبرز أحداث اليوم الخامس من كأس العالم، الهزيمة التاريخية التي تلقاها المنتخب التونسي بخماسية من السويد، بجانب فوز ألمانيا على كوراساو بنتيجة 7-1.

وقدم "مصراوي"، تغطية خاصة لأبرز أحداث اليوم الخامس من افتتاح كأس العالم، نرصدها فى السطور التالية.

من الإهانات العنصرية إلى التألق في المونديال.. قصة زيون سوزوكي حارس اليابان

قبل أشهر قليلة فقط، كان زيون سوزوكي يتصدر عناوين الصحف اليابانية بسبب الانتقادات الحادة التي تعرض لها عقب كأس آسيا، أما اليوم فأصبح الحارس الذي يتحدث عنه الجميع بعد واحدة من أفضل المباريات الفردية لحارس مرمى في كأس العالم 2026.. للتفاصيل إضغط هنا

الجواسيس والإصابات ومرموش.. 3 أسباب تؤرق بلجيكا قبل مواجهة مصر

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم تحت قيادة حسام حسن لمواجهة بلجيكا في الجولة الأولى لبطولة كأس العالم 2026 وهي المباراة التي تنطلق في العاشرة مساء غد الاثنين علي ملعب مدينة سياتل.. للتفاصيل إضغط هنا

كل ما تريد معرفته عن منتخب بلجيكا منافس مصر الأول في مونديال 2026

يبدأ منتخب مصر مشواره في بطولة كأس العالم 2026 عندما يواجه في تمام العاشرة مساء الإثنين المقبل نظيره منتخب بلجيكا على ملعب لومن فيلد بمدينة سياتل في افتتاح منافسات المجموعة السابعة.. للتفاصيل إضغط هنا

10 صور ترصد ملعب مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026

يستعد منتخب مصر، بقيادة المدير الفني حسام حسن، لخوض مواجهة قوية أمام منتخب بلجيكا ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.. للتفاصيل إضغط هنا

قبل صدام اليوم.. القط العراف "نيمبوس" يتوقع القائز بمباراة مصر وبلجيكا

عاد القط "نيمبوس"، الشهير بعراف المباريات، للظهور مرة أخري في الساحة الرياضية، بعدما اشتهر مؤخرًا بتوقعه الصحيح للمباريات وذلك في بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة.. للتفاصيل إضغط هنا

مدرب اليابان يوجه اللاعبين بطريقة غريبة في مواجهة هولندا بكأس العالم 2026 (فيديو)

لفت المدرب الياباني الأنظار خلال أولى مباريات منتخب الساموراي أمام نظيره الهولندي ضمن منافسات المجموعة السادسة بكأس العالم 2026.. للتفاصيل إضغط هنا

في الدقائق الأخيرة.. كوت ديفوار تفوز على الإكوادور بكأس العالم 2026

حقق منتخب كوت ديفوار فوزًا دراميًا في الدقائق الأخيرة علي نظيره منتخب الإكوادور، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الأولي من المجموعة الخامسة بكأس العالم 2026.. للتفاصيل إضغط هنا

تقنية جديدة.. كيف خفض لاعبو جنوب أفريقيا حرارة أجسامهم قبل مباراة كأس العالم؟

رغم خسارته أمام المكسيك بنتيجة 2-0 في المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026، دخل منتخب جنوب أفريقيا تاريخ البطولة من زاوية مختلفة، بعدما أصبح أول منتخب يظهر باستخدام تقنية التبريد الجديدة التي طورتها شركة أديداس تحت اسم "كليما كول"، بهدف مساعدة اللاعبين على مواجهة درجات الحرارة المرتفعة.. للتفاصيل إضغط هنا

تقنية الـRef Cam تخطف الأنظار في كأس العالم 2026.. فما هي؟

كشفت تقارير إعلامية عن تفاصيل التقنية الجديدة التي اعتمدها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لتطوير تجربة البث والتحكيم خلال بطولة كأس العالم 2026.. للتفاصيل إضغط هنا

اكتفي بالسجود.. لماذا رفض مهاجم السويد الاحتفال بهدفه أمام تونس؟

خطف اللاعب ياسين العياري، الأنظار إليه في مباراة تونس والسويد التي جمعت بينهما فجر اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الأولي من المجموعة السادسة بكأس العالم 2026.. للتفاصيل إضغط هنا

هزيمة كارثية.. تونس تخسر من السويد بخماسية في كأس العالم 2026

استهل منتخب تونس مشواره في كأس العالم 2026 بخسارة قاسية أمام السويد بنتيجة 5-1، في اللقاء الذي جمع المنتخبين، اليوم الإثنين، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة.. للتفاصيل إضغط هنا

بعد ظهوره أمام كوراساو.. مانويل نوير يسجل رقما تاريخيا مع منتخب ألمانيا

سجل حارس المرمى الألماني مانويل نوير، رقما تاريخيا رفقة منتخب بلاده بعد مشاركته رفقة الماكينات في مباراة كوراساو بكأس العالم 2026.. للتفاصيل إضغط هنا

ابنته كادت تحرمه من المونديال.. قصة ديك أدفوكات المدير الفني الذي قاد كوراساو للعالمية

تلقى منتخب كوراساو هزيمة ثقيلة اليوم أمام منتخب ألمانيا، بنتيجة سبعة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى بكأس العالم 2026.. للتفاصيل إضغط هنا

15 صورة توثق المران الأخير لمنتخب مصر استعدادًا لمواجهة بلجيكا

أنهى منتخب مصر استعداداته لمواجهة نظيره البلجيكي، في اللقاء الذي يجمع المنتخبين مساء اليوم الاثنين، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026.. للتفاصيل إضغط هنا