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سفير إيران في المكسيك: يمكن أن نصبح أصدقاء للولايات المتحدة

كتب : محمد جعفر

06:25 م 13/06/2026

السفير الإيراني لدى المكسيك أبو الفضل باسنديده

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اعتبر السفير الإيراني لدى المكسيك أبو الفضل باسنديده أن مشاركة المنتخب الإيراني في بطولة كأس العالم المقامة في الولايات المتحدة تمثل مؤشراً إيجابياً ورسالة حسن نية في ظل المساعي الرامية إلى خفض التوتر بين طهران وواشنطن، مؤكدًا أن البلدين يمكن أن يصبحا "صديقين جيدين للغاية" إذا توافرت الظروف المناسبة لذلك.

وخلال مقابلة أجراها مع مجلة "بوليتيكو" على هامش فعالية جماهيرية مرتبطة بكأس العالم في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، أوضح باسنديده أن وجود المنتخب الإيراني داخل الولايات المتحدة خلال مرحلة تشهد توترات وصراعاً يحمل دلالة سياسية مهمة، ويعكس، بحسب قوله، دعم إيران لخيار السلام والحوار.

رسالة موجهة إلى ترامب

ووجّه الدبلوماسي الإيراني رسالة مباشرة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكداً أن العلاقات بين البلدين قد تشهد تحولاً إيجابياً واسع النطاق إذا ما أوقفت الولايات المتحدة دعمها للمصالح الإسرائيلية، وفق تعبيره، معتبراً أن ذلك قد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التقارب بين الجانبين.

تحضيرات المنتخب الإيراني للمبارة الأولى

وأشار باسنديده إلى أن عدم منح تأشيرات دخول لبعض أعضاء الوفد الإيراني قد يؤثر سلباً في تحضيرات المنتخب الوطني قبل البطولة، موضحاً أن هذه الإجراءات قد تنعكس على الجاهزية الفنية والإدارية للفريق خلال المنافسات المقبلة.

ومن المنتظر أن يفتتح المنتخب الإيراني مشاركته في كأس العالم بمواجهة منتخب نيوزيلندا يوم الاثنين المقبل، بينما يقيم معسكره التدريبي في مدينة تيخوانا المكسيكية، بعدما تقرر نقل مقر الإعداد من ولاية أريزونا الأمريكية إلى الأراضي المكسيكية قبل انطلاق المنافسات.

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