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ماس كهربائي مُرجح.. إخماد حريق داخل محل تجاري بالسويس

كتب : حسام الدين أحمد

07:38 م 13/06/2026

النيران تلتهم لافته المحل

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تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة السويس من السيطرة على حريق اندلع في لافتة أحد المحال التجارية بشارع النمسا (التحرير)، دون وقوع إصابات.

الدفع بسيارات الإطفاء لموقع البلاغ

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغًا باندلاع حريق بالمحل، وعلى الفور تم الدفع بسيارتين إطفاء إلى موقع الحادث، حيث جرى التعامل السريع مع النيران.

امتداد النيران إلى واجهة ومخزن المحل

امتدت النيران إلى نافذة المخزن العلوي وواجهة المحل المصنوعة من مادة الكلادينج سريعة الاشتعال، ما استدعى تكثيف جهود الإطفاء للسيطرة على الحريق.

السيطرة الكاملة وإجراءات التبريد

نجحت قوات الإطفاء في إخماد الحريق بالكامل، مع تنفيذ أعمال التبريد لمنع تجدد الاشتعال، دون تسجيل أي خسائر بشرية.

جرى تحرير محضر بالواقعة، فيما رجحت المعاينة الأولية أن سبب الحريق يعود إلى ماس كهربائي، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

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الحماية المدنية حريق محل تجاري

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