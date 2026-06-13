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"ضربه بقطعة زجاج".. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة بين سائق وراكب بالبحيرة

كتب : صابر المحلاوي

06:19 م 13/06/2026

وزارة الداخلية

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كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر سائق سيارة أجرة من قيام أحد الركاب بالتعدي عليه وإحداث إصابته بمحافظة البحيرة.

تفاصيل مشاجرة بين سائق وراكب بالبحيرة

بالفحص تبين أنه بتاريخ 11 من الشهر الجاري، تبلغ لقسم شرطة دمنهور من إحدى المستشفيات باستقبالها سائقًا مصابًا بجروح قطعية، وبسؤاله قرر تضرره من أحد الركاب لقيامه بالتعدي عليه بقطعة زجاجية إثر مشاجرة بينهما بسبب رفضه توصيله لمكان خارج خط السير.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، عامل مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم ضبط الأداة المستخدمة في التعدي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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