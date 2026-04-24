تقدم المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ورجال القوات المسلحة المصرية، والشعب المصري بمناسبة ذكرى عيد تحرير سيناء.

رسالة وطنية من رئيس النيابة الإدارية

رئيس الهيئة أكد أن هذه المناسبة الوطنية الخالدة ستظل شاهدًا على صلابة الإرادة المصرية، وعظمة التضحيات التي سطرها أبناء الوطن الأبرار، الذين قدموا أرواحهم ودماءهم دفاعًا عن تراب الوطن، لتُكتب صفحة ناصعة من تاريخ المجد الوطني.

ملحمة تحرير سيناء

وأوضح المستشار محمد الشناوي أن ملحمة تحرير سيناء جاءت تتويجًا لانتصارات أكتوبر المجيدة عام 1973، حين قدم الجندي المصري أروع صور البطولة، ثم استكملت مصر مسيرتها عبر معركة السلام والدبلوماسية، التي أثبتت أن الدولة قادرة على استرداد حقوقها بالإرادة والحكمة والصبر، حتى رُفع العلم المصري على كامل أرض سيناء في 25 أبريل 1982.

وألفت "الشناوي" إلى أن استكمال السيادة المصرية تجسد لاحقًا في استرداد أرض طابا الغالية عبر التحكيم الدولي عام 1989، في نموذج تاريخي يؤكد أن الحقوق لا تسقط بالتقادم ما دام وراءها شعب يدافع عنها.

تحية لأرواح الشهداء

ووجه رئيس الهيئة التحية لأرواح الشهداء، مؤكدًا أن سيناء ستظل رمزًا للعزة والكرامة، وميدانًا للتنمية والبناء، في ظل ما تشهده من مشروعات قومية كبرى تعكس رؤية الدولة في الجمع بين حماية الأرض وتنميتها.

واختتم رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار محمد الشناوي التهنئة بالدعاء أن يحفظ الله مصر قيادةً وجيشًا وشعبًا، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، ويجعل رايتها دائمًا خفاقة بالعزة والكرامة.

اقرأ أيضا:

