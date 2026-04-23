القبض على بلوجر بسبب فيديوهات راقصة في السيدة زينب

ألقى ضباط مباحث الآداب القبض على بلوجر بالسيدة زينب لنشرها فيديوهات رقص بملابس خادشة للحياء بهدف تحقيق أرباح، وضبط هاتفها الذي يحتوي على دلائل تؤكد نشاطها.

رصد نشاط بلوجر السيدة زينب

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة نشر صانعة محتوى مقاطع فيديو على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن رقصها بملابس خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.

القبض على بلوجر السيدة زينب

بتقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة وتبين أن لها معلومات جنائية. وضُبط وبحوزتها هاتف محمول بفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي.

اعترافات بلوجر الفيديوهات الراقصة

بمواجهتها اعترفت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعى؛ لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية مع اتخاذ الإجراءات القانونية.

