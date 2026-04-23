كشف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله شخصان فى حالة عدم اتزان لتعاطيهما المواد المخدرة بمنطقة عين شمس بالقاهرة.

الداخلية تكشف لغز فيديو عين شمس

بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخصان الظاهران بمقطع الفيديو (عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية ") وتبين كونهما من متعاطى المواد المخدرة.

المتهمون في واقعة عين شمس

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وأضافا بتحصلهما على المواد المخدرة من (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية) أمكن ضبطه وبحوزته كمية لمخدر البودر.

فيديو سرقة شقة بأسيوط

في سياق آخر، كشفت الشرطة ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من مالك الشقة التى يقيم بها لقيامه بسرقة متعلقاته من داخلها بأسيوط.

بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (طالب– أصل إقامته بالقاهرة) وبسؤاله أقر بإتفاقه مع أحد الأشخاص على استئجار غرفة بالشقة المملوكة له بدائرة "قسم شرطة ثان أسيوط" خلال فترة الدراسة وقيام مالكها (مقيم بدائرة القسم) بتاريخ 29 مارس المنقضى بسرقة بعض المتعلقات الخاصة به من داخل الشقة محل سكنه لخلافات بينهما حول عدم دفع قيمة إيجارها.

أمكن ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة عن طريق فك مسامير رزة باب الشقة وسرقة محتوياتها، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

