المشاهدات تقودها للحجز.. سقوط بلوجر "الرقص المثير" في الإسكندرية

كتب : مصراوي

10:13 م 23/04/2026

رصدت الإدارة العامة لمباحث الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة نشر صانعة محتوى "بلوجر" مقاطع فيديو على صفحتها بمواقع التواصل التجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.

بتقنين الإجراءات أمكن ضبط البلوجر بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية وبحوزتها هاتف محمول بفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى.

وبمواجهتها اعترفت بنشر مقاطع الفيديو على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي؛ لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

فيديو يوقع سائق "ميكروباص الجيزة"

في سياق منفصل، كشفت التحريات ملابسات مقطع فيديو متداول تضمن تقسيم قائد سيارة "ميكروباص" خط السير بالجيزة للتحصل على أجرة أزيد من المقررة.

اعترافات المتهم

بالفحص تبين أن الواقعة بتاريخ 8 الجارى، وأمكن تحديد وضبط السيارة الميكروباص "سارية التراخيص" وقائدها (سائق – مقيم بالفيوم)، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية.

نهاد أبو القمصان: عُرضت عليّ رشوة في قضايا حضانة ورفضت
ميرهان حسين تتألق وتخطف الأنظار في أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا
مشهد نادر في البحر الأحمر.. ظهور عروس بحر صغيرة بمياه سفاجا (صور)
ترامب: خامنئي انتقل إلى مراعٍ خضراء ولا نعرف من هو القائد في إيران
تراجع أسعار الذهب فرصة للشراء قبل موجة صعود قوية.. خبيرة توجه نصائح للمواطنين
