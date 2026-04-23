رصدت الإدارة العامة لمباحث الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة نشر صانعة محتوى "بلوجر" مقاطع فيديو على صفحتها بمواقع التواصل التجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.

سقوط بلوجر الإسكندرية

بتقنين الإجراءات أمكن ضبط البلوجر بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية وبحوزتها هاتف محمول بفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى.

وبمواجهتها اعترفت بنشر مقاطع الفيديو على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي؛ لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

فيديو يوقع سائق "ميكروباص الجيزة"

في سياق منفصل، كشفت التحريات ملابسات مقطع فيديو متداول تضمن تقسيم قائد سيارة "ميكروباص" خط السير بالجيزة للتحصل على أجرة أزيد من المقررة.

اعترافات المتهم

بالفحص تبين أن الواقعة بتاريخ 8 الجارى، وأمكن تحديد وضبط السيارة الميكروباص "سارية التراخيص" وقائدها (سائق – مقيم بالفيوم)، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية.