أعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري، البدء في تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة كوبري 6 أكتوبر، وذلك في إطار خطة الصيانة الدورية لرفع مستوى السلامة المرورية.

وتستلزم هذه الأعمال، وفق بيان الهيئة، اليوم، إجراء غلق كلي لقطاعات من الكوبري بالتناوب وفقًا للجدول الزمني التالي:

المرحلة الأولى: (اتجاه مدينة نصر/ رمسيس)

- سيتم الغلق الكلي للمسافة من أعلى منزل ممدوح سالم وحتى مطلع العروبة، وذلك يومي الجمعة والسبت الموافق 24 و25 أبريل 2026.

- مواعيد العمل: تبدأ الأعمال من الساعة 12:30 صباحًا وحتى الساعة 10:00 صباحًا.

- المسارات البديلة: على قائدي المركبات القادمين من مطلع امتداد رمسيس ومطلع طريق النصر سلوك "منزل ممدوح سالم" والتوجه إلى شارع امتداد رمسيس.

المرحلة الثانية: (من رمسيس اتجاه مدينة نصر)

- سيتم الغلق الكلي للمسافة من أعلى منزل العروبة وحتى أعلى مطلع ممدوح سالم، وذلك يومي الجمعة والسبت الموافق 1 و2 مايو 2026.

- مواعيد العمل: تبدأ الأعمال من الساعة 12:30 صباحًا وحتى الساعة 10:00 صباحًا.



إجراءات السلامة والتنسيق

أكدت الهيئة العامة للطرق والكباري أنها تعمل بالتنسيق الكامل مع الإدارة العامة لمرور القاهرة لضمان انسيابية الحركة. وقد تم اتخاذ الإجراءات التالية:

- توفير وتثبيت كافة العلامات الإرشادية والتحذيرية الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لتأمين سلامة المواطنين.

- تكثيف الخدمات المرورية اللازمة لإرشاد قائدي المركبات نحو التحويلات الجديدة.

وأهابت الهيئة بالمواطنين وقائدي المركبات، بضرورة الالتزام بالسرعات المقررة واللوحات الإرشادية لضمان أمن وسلامة الجميع.



