لم تدم شهرة مواقع التواصل طويلًا، بعدما تحولت إلى دليل إدانة، وقادت فيديوهات غير لائقة صانع محتوى "تيك توكر" إلى قبضة مباحث الآداب في الوراق، بعد رصد نشاطه المخالف للقيم المجتمعية.

رصد فيديوهات صانع محتوى



الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة رصدت نشر صانع محتوى مقاطع فيديو على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن محتوى غير لائق يتنافى مع القيم المجتمعية.

سقوط صانع محتوى في الوراق

بتقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور حال تواجده بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة وبحوزته هاتفى محمول بفحصهما تبين احتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" – مبلغ مالى).

وبمواجهته اعترف بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي؛ لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

فيديو سرقة شقة في أسيوط

في سياق منفصل، كشفت تحريات مباحث أسيوط ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر شخص من مالك الشقة التى يقيم بها لسرقته متعلقاته من داخلها.

بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (طالب– أصل إقامته بالقاهرة) وبسؤاله أقر باتفاقه مع أحد الأشخاص على استئجار غرفة بالشقة المملوكة له بدائرة "قسم شرطة ثان أسيوط" خلال فترة الدراسة وقيام مالكها (مقيم بدائرة القسم) بتاريخ 29 مارس المنقضى بسرقة بعض المتعلقات الخاصة به من داخل الشقة محل سكنه لخلافات بينهما حول عدم دفع قيمة إيجارها.

أمكن ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة عن طريق فك مسامير رزة باب الشقة وسرقة محتوياتها، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

