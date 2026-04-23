النيابة تعلن توقف الخدمات الرقمية ببوابتها الإلكترونية بشكل مؤقت

كتب : أحمد أبو النجا

08:21 م 23/04/2026

تُعلن النيابة العامة عن توقف الخدمات الرقمية التي تقدمها البوابة لجمهور المواطنين، وذلك اعتبارًا من الساعة الحادية عشرة مساء يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٤/٢٣، وحتى الساعة الرابعة صباح يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٦/٤/٢٤، على أن يُستأنف تقديم تلك الخدمات فور انتهاء الأعمال الفنية في الموعد المحدد.

يأتي ذلك في إطار التحديثات المرتبطة بتغيير الوقت، التي تقوم بها إدارة النيابات عبر فريقها الفني المتخصص ببوابة النيابة العامة الإلكترونية.

النيابة التوقيت البوابة الإلكترونية

